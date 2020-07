Realme è uno dei brand più giovani ad avere un ecosistema di prodotti molto ampio, tra cui non possono mancare dei power bank. Infatti, dopo aver presentato e commercializzato i caricabatterie portatili da 18W – anche in Italia – lancerà presto un nuovo power bank ancora più potente, stavolta da 30W con tecnologia Dart Charge.

Realme Dart Charge Power Bank: il nuovo modello da 30W arriverà presto fuori dalla Cina

Lanciato in sordina in Cina nel mese di maggio, il nuovo Realme Dart Charge Power Bank è comparso sul pagina di supporto ufficiale in India, il che vuol dire che arriverà presto anche a livello globale. Per il brand è una piccola inversione di marcia, dato che seppur cinese, molti prodotti debuttano proprio nel secondo paese al mondo per abitanti. La peculiarità di questo caricabatterie portatile è il suo wattaggio, che promette una ricarica rapida fino a 30W, quindi potrebbe rivelarsi un fedele compagno di viaggio, proprio come indica la filosofia di Realme.

Il Dart Charge Power Bank di Realme potrebbe arrivare insieme al Realme C11 (attualmente presentato solo in Malesia) e molto probabilmente potrebbe aggiungersi anche al catalogo italiano, restando sempre una soluzione molto valida, visto che il prezzo cinese di 199 yuan (circa 25 €) potrebbe tramutarsi in pochi euro in più rispetto proprio ai 25 necessari per acquistare quella da 18W.

