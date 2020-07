Quanto a mid-range, negli ultimi anni OPPO si è ben distinta con prodotti dalla buona affidabilità e prezzi abbastanza inquadrati, anche in Italia. Due mesi fa, sul mercato è arrivato in Asia il nuovo A92, che con la sua capiente batteria da 5000 mAh, gli 8 GB di RAM e soprattutto la quad camera si imponeva come uno dei prodotti più interessanti della fascia media. Nelle scorse ore però, sul TENAA sono trapelate le immagini di una versione 5G del dispositivo, che potrebbe avere specifiche ben differenti dalla versione ‘solo' 4G.

OPPO A92 5G: tutto quello che sappiamo dal TENAA e dai rumor

Design e caratteristiche

A rivelare le specifiche del prossimo OPPO A92 5G ci pensa l'ente cinese TENAA, che ha mostrato specifiche inedite rispetto alla versione senza la nuova tecnologia di connessione. Infatti, a partire dal design, notiamo che il comparto fotocamera cambia non solo nell'alloggiamento, ma perde anche un sensore, diventando un modulo tripla camera che secondo la scheda tecnica sarà da 16 + 8 + 2 MP, mentre la selfie camera punch-hole sarà da 8 MP. Per il display invece, è presente una soluzione da 6.5″ FULL HD+ (2400 x 1080 pixel). Per quanto riguarda il SoC, è confermato il MediaTek Dimensity 800 da 2.0 GHz, come per OPPO A92s, che è stato presentato in aprile.

Se guardiamo poi al comparto memorie, troviamo diversi tagli rispetto all'A92 standard: infatti, potrà essere da 4/6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno. Per il modulo batteria, questa pare essere meno capiente, dato che sarà un modulo da 4035 mAh ma manterrà la ricarica rapida da 18 W. Trapelate infine anche le dimensioni, che saranno da 162.2 x 75 x 7.9 mm, per un peso di 175 grammi. Il sistema operativo sarà invece Android 10.

OPPO A92 5G – Prezzo e disponibilità

Il nuovo OPPO A92 5G dovrebbe arrivare nelle prossime settimane in Cina e secondo i primi rumor, il prezzo per le versioni da 6/128 ed 8/128 saranno rispettivamente 1799 e 1999 yuan (circa 226 e 251 € al cambio). Per quanto riguarda l'Occidente, semmai dovesse arrivare, potrebbe anche risultare come la versione 5G dell'OPPO A52.

