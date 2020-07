OnePlus Nord: rivelata ufficialmente la confezione di vendita

Siamo ormai agli sgoccioli per l'uscita di OnePlus Nord. Tanti i dettagli emersi finora, finanche il presunto design che non fanno altro che accrescere l'hype tra i fan del brand ed anche gli appassionati tech, che vedono OnePlus come un marchio innovativo e spesso vincente. Ultimo leak, ancora una volta ufficiale (dato che l'azienda sta ormai svelando tutto su Instagram), ci mostra la confezione di vendita, che riprende le linee della campagna pubblicitaria.

OnePlus Nord: la confezione di vendita rinuncia al solito rosso del brand

Dando uno sguardo alla confezione, notiamo subito che siamo davanti ad un inscatolamento inedito per OnePlus: infatti, il nuovo Nord arriverà una confezione di colore nero, con un inserto in azzurro che differisce molto dalle iconiche scatole rosse della serie regolare. Nella parte superiore, troviamo la dicitura Nord ripetuta tre volte in uno sprazzo di design, mentre di lato troviamo il nome OnePlus. L'azienda inoltre, sia dalle foto che dalla didascalia usata su Instagram, sostiene che la scatola è molto resistente, pur restando elegante. Ovviamente, sostiene anche che il telefono non deluderà le aspettative dei fan.

Il messaggio di OnePlus è chiaro: con il nuovo mid range vuole cambiare le carte in tavola nel mercato smartphone, andando a presentare una validissima alternativa a prodotti già esistenti come Mi 10 Lite ed OPPO Find X2 Neo, magari ad un prezzo ancora più concorrenziale, pensato per i giovani. Non ci resta che attendere l'uscita ufficiale, secondo i rumor per il 10 luglio 2020.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu