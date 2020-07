Huawei Mate X ed Xs sono sicuramente tra i due modelli più affascinanti del settore foldable, con le loro caratteristiche premium, seppur il prezzo resti ad oggi proibitivo. Ma il brand crede fortemente in questo form factor e vorrebbe lanciare un loro successore. Se fino a qualche tempo fa credevamo potesse chiamarsi Mate X2 – di cui abbiamo appreso potrebbe essere equipaggiato con un display a 120 Hz – oggi una nuova certificazione lo indica come Mate V.

Huawei Mate V: il prossimo foldable potrebbe riprendere il form factor di RAZR e Galaxy Flip

A dare notizia di questo nuovo nome per il prossimo pieghevole di Huawei è la piattaforma di certificazione europea EU IPO (European Union Intellectual Property Office), che lo indica proprio come Mate V. A parte il dettaglio della classificazione di qualità di livello 9 (molto alta), quello che colpisce è la lingua di riempimento del format, che fa risultare l'inglese come lingua principale e l'italiano come seconda, segno che nel nostro paese potrebbe arrivare proprio con questo nome.

Ma il nuovo Mate V manterrà il form factor che su cui si ragionava, cioè simile al Galaxy Fold di Samsung? Secondo alcune voci, potrebbe in realtà essere più vicino al concetto di Galaxy Flip e Motorola RAZR, quindi smartphone con chiusura a conchiglia. Questo ovviamente, restando sempre nel campo delle certificazioni, non ha ancora dati definitivi sulla commercializzazione. Inoltre, non è escluso che possa arrivare anche Mate X2, che manterrebbe il design dei predecessori.

