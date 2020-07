CUBOT X30 arriverà il 27 luglio, in promo a meno di 140€

Nelle scorse settimane la compagnia cinese ha anticipato in varie occasioni il debutto del suo primo smartphone “premium”, caratterizzato da un comparto fotografico inedito per il brand. CUBOT X30 è equipaggiato con una Penta Camera AI e sarà in vendita tramite AliExpress a partire dal prossimo 27 luglio, ovviamente ad un prezzo super allettante.

CUBOT X30 è ufficiale ma le vendite vere e proprie partiranno il 27 luglio

Se è la prima volta che sentite parlare del nuovo arrivato del brand cinese, allora è il caso di fare un piccolo recap. CUBOT X30 monta un display da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel), con un foro in alto a sinistra per la selfie camera da 32 MP (sfruttabile anche per il Face Unlock). Sul retro trova spazio una Penta Camera con un sensore Samsung S5KGM1 da 48 MP, insieme ad un grandangolo da 16 MP, un modulo macro da 5 MP, un sensore dedicato alla profondità di campo (2 MP) ed uno aggiuntivo da 0.3 MP.

Il chipset a bordo è il MediaTek Helio P60 (soluzione octa-core fino a 2.0 GHz), accompagnato da 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. A chiudere il cerchio troviamo una batteria da 4.200 mAh, Android 10, il supporto NFC e un lettore d'impronte laterale.

Il primo Penta Camera della compagnia cinese – come anticipato in apertura – sarà in vendita ufficialmente a partire dal 27 luglio, tramite AliEXpress. Ovviamente, come da abitudine per i brand asiatici, il dispositivo sarà proposto a prezzo scontato. Secondo quanto anticipato dalla stessa azienda, CUBOT X30 sarà proposto a 148.99$ per la versione da 128 GB di storage, meno di 140€ al cambio attuale. Se invece puntate alla variante da 8/256 GB, in questo caso il device sarà in sconto a 178.99$, circa 158€ al cambio. Siete interessati all'acquisto del nuovo smartphone di CUBOT? Allora qui trovate tutti i dettagli. Intanto sul sito ufficiale, il brand ha lanciato un'iniziativa dedicata al dispositivo.

Articolo sponsorizzato.

