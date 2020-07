Dopo il refrigeratore smart, cambiamo completamente genere anche se restiamo in linea con l'estate. Infatti, se state cercando un rasoio elettrico per barba e corpo in offerta, Xiaomi SOOCAS ET2 è la soluzione che fa al caso vostro, disponibile al 40% di sconto sullo store Banggood.

Il rasoio elettrico Xiaomi SOOCAS ET2 è in offerta lampo

1 di 2

Piccolo e maneggevole, il rasoio elettrico Xiaomi SOOCAS ET2 offre fino a 60 minuti di autonomia ed si ricarica tramite una porta USB Type-C posizionata sulla base. Si tratta di una soluzione a tre lame dotata anche di certificazione IPX7; come anticipato si tratta di un rasoio sia per la barba che per il corpo e grazie al sistema con cui è realizzata la testina è possibile effettuare la rasatura in tutta sicurezza.

Il rasoio elettrico Xiaomi SOOCAS ET2 è disponibile in offerta lampo – quindi senza necessità di inserire un codice sconto – sullo store Banggood. In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete il prodotto già a prezzo scontato.

