POCO F2 Pro è sicuramente lo smartphone più attenzionato degli ultimi mesi – qui la recensione -, grazie alle sue specifiche molto interessanti ad un prezzo sempre competitivo. In queste ore però diventa davvero irrinunciabile grazie al flash sale su Banggood rompendo il muro dei 400 €.

Codice sconto POCO F2 Pro a 399€: è irrinunciabile a questo prezzo

Se andiamo a vedere la scheda tecnica, ci rendiamo conto che per le specifiche proposte, l'F2 Pro è diventato ormai un best buy della categoria. Con il suo processore Snapdragon 865, il suo display AMOLED da 6.67″, la sua quad camera da 64 + 13 + 5 + 2 MP con grandangolare e teleobiettivo macro, le memorie UFS 3.1 da 128/256 GB e la RAM da 6/8 GB LPDDR5 (LPDDR4X per la 6/128) e la capiente batteria da 4700 mAh, il nuovo POCO F2 Pro diventa davvero irrinunciabile al prezzo che trovate su Banggood.

NOTA BENE: per ottenere il prezzo in super sconto, bisogna selezionare il magazzino HK. Se avete degli AdBlock disattivateli altrimenti potreste non vedere il link.

