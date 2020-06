Meno vendite di smartphone in Europa nel Q1, crollano in Italia

Pur avendo colpito un po' tutto il mondo, l'andamento del Coronavirus è stato progressivo, spostandosi da un'area geografica ad un'altra. Tutto è partito (almeno ufficialmente) in Asia a cavallo fra 2019 e 2020, per poi spostarsi in occidente nei primi mesi di quest'anno. In Europa è stato il Q1 2020 il periodo iniziale da cui è partito tutto, specialmente da noi in Italia dove si è rivelato più acuto che in altre nazioni. Per questo è interessante valutare come questo si sia riflesso nelle vendite di smartphone, grazie ai dati portati alla luce da Counterpoint Research.

Il Coronavirus ha messo a dura prova l'economia mobile in Europa, specialmente in Italia

A livello globale, i dati evidenziano come tutti i produttori siano calati rispetto al 2019. L'unica eccezione è rappresentata da Xiaomi, in grado di reggere botta anche da noi in Europa. Ma se si restringe il focus all'Europa, la crescita registra un calo del -7%, confrontando il Q1 2020 e il Q1 2019, e del -23% rispetto al Q4 2019. Il contraccolpo è avvenuto soprattutto in Europa occidentale con un -9%, mentre a quella orientale è andata un po' meglio (-5%). In tutto il continente, le principali fette di mercato sono contese fra Samsung (35%), Apple (32%) e Huawei (13%).

Il Q1 2020 è stato un momento difficile per le vendite in Italia, con l'inizio della quarantena nazionale a marzo che ha visto l'economia in ginocchio. Il nostro paese ha segnato il calo più vigoroso, con un -21% che è seguito dal -11% della Germania e il -9% della Francia. È innegabile che, Covid-19 a parte, le vendite stiano risentendo anche da un fisiologico calo dell'esigenza di cambiare smartphone. È quasi strano che in Russia si sia registrato soltanto un -1%, ma nel paese la pandemia è arrivata dopo rispetto alle nostre zone.

Parlando di quote di mercato, c'è stato un rimpasto fra i principali produttori in termini di numeri ottenuti. Il Q1 2020 in Europa non ha sorriso a Huawei, registrando un calo del -7%, e in minor parte a Samsung con un -2%. Al contrario, Apple, Xiaomi ed OPPO hanno approfittato di questo calo per rosicchiare percentuali.

