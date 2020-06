TrovApp: arriva Help desk, il servizio di assistenza per dispositivi Huawei con HMS

TrovApp, che ricordiamo è l'applicazione – sviluppata da un team italiano – che permette agli utenti Huawei che utilizzano gli HMS di trovare app utili, ha aggiunto alle sue possibilità un suo servizio assistenza clienti tramite un Help desk, in modo da rendere più comoda e pratica l'esperienza.

TrovApp: su Huawei arriva l'Help desk dedicato

L'Help desk che è stata implementato sull'applicazione TrovApp permetterà quindi agli utenti Huawei di ricevere un servizio di assistenza completo dove, grazie ad un click sull'icona con le cuffie in alto a destra dell'applicativo, si ha accesso alla chat dedicata per chiedere aiuto in merito alle funzionalità dell'app finder. Questo servizio clienti fornisce un'assistenza davvero completa, in quanto segue l'utente passo passo tra la ricerca, l'installazione, gli aggiornamenti e le nuove funzionalità delle applicazioni disponibili.

Ma non è tutto. Infatti, TrovApp cresce ancora ed amplia il parco applicazioni superando le 1000 unità. Gli applicativi sono divisi in 16 categorie con tanto di indicazioni utili al fine di scaricare le app più funzionali tra finanza, istruzione, strumenti e social network- Questo permette di velocizzare il processo di ricerca ed installazione.

Ricordiamo che TrovApp è disponibile su tutti i Huawei dotati di HMS, sia per smartphone e tablet, come la serie P40, Mate 30 Pro ed il foldable Mate Xs ma anche entry-level come Y6P e Y5P. Infine vi ricordiamo che TrovApp inoltre si adatta perfettamente ad ogni dispositivo su cui è installata.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu