Che fine ha fatto Redmi Pad 5G? Spunta una presunta data di lancio

Da tempo il mondo dei tablet sta vivendo un periodo prolungato di stasi. Il mercato Android è quasi sprofondato, mentre invece le vendite di iPad continuano ad aumentare imperterrite, segnale che la richiesta dal mercato ci sia. Soltanto Huawei si sta dimostrando in grado di raccogliere ottimi risultati, arrivando addirittura a superare Apple in Cina. Va decisamente peggio a Xiaomi che ha apparentemente deciso di alzare bandiera bianca ed interrompere la produzione della serie Mi Pad. Non ci sarà nessun Xiaomi Mi Pad 5, ma in realtà il focus potrebbe spostarsi sul sub-brand Redmi. Lo scorso aprile si è iniziato a parlare di Redmi Pad 5, ovvero quello che potrebbe essere l'erede spirituale degli Xiaomi Mi Pad.

LEGGI ANCHE:

MIUI 12 Global/EEA Stabile: link download per vari modelli Xiaomi e Redmi | Download

Redmi Pad 5G potrebbe debuttare nel mese di giugno, ma quanto c'è di vero?

Inizialmente le voci di corridoio davano Redmi Pad 5G come in arrivo durante il mese di aprile: così non è stato. Da quel momento se ne sono perse le tracce, ma a ravvivare la fiamma dei rumors c'ha pensato un rivenditore cinese.

Partiamo col dire che questo rivenditore non è ufficiale, pertanto la sua attendibilità non è delle migliori, anzi. In casi come questi, il pericolo fake è sempre dietro l'angolo e probabilmente è il caso anche di questo Redmi Pad 5G. Fatto sta che la pagina prodotto da egli pubblicata presenta una nuova data, il 21 giugno. C'è anche un prezzo allegato di 9998 yuan (pari a 1250€), ma non prendetelo per buono: gli store cinesi sono soliti mettere 9999 yuan come prezzo X prima che il prodotto venga presentato ufficialmente.

Riprendendo i leaks precedenti, Redmi Pad 5G si baserebbe sullo Snapdragon 765G con modem Dual-Mode 5G, montando un pannello a 90 Hz. Si vociferano, poi, caratteristiche quali speaker quadruplo, fotocamera AI da 48 MP, batteria con ricarica rapida 30W ed un inedito OS MIUI Pad.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu