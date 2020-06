Di recente la compagnia asiatica ha lanciato sul mercato europeo il nuovo Realme X3 SuperZoom (qui trovate la nostra recensione), un dispositivo equipaggiato con un display a 120 Hz ed un modulo con sistema a periscopio per lo zoom. Oltre a questo dispositivo sono attesi anche altri due smartphone, Realme X3 ed il fratello maggiore X3 Pro, entrambi spuntati nell'elenco ufficiale dei terminali supportati da Google Play.

Realme X3 e X3 Pro sono stati certificati da Google: ecco tutti i dettagli

Come si evince dall'immagine in alto, che mostra appunto l'elenco dei dispositivi Realme certificati da Google, sono presenti tre modelli della nuova serie. Il dispositivo siglato RMX2086 è il SuperZoom, già presentato; restano i device RMX2081 e RMX2085, e molto probabilmente – come riportato anche dalla stessa certificazione – si tratta di Realme X3 e X3 Pro. Oltre all'elenco di Mountain View i due smartphone sono comparsi anche nella certificazione BIS indiana (nell'immagine in basso).

Ancora una volta compaiono le tre sigle di cui sopra. Per il momento le specifiche di entrambi i modelli restano avvolti nel mistero: l'unico dettaglio che potremmo considerare certo, potrebbe essere la mancanza dello zoom a periscopio, esclusiva della versione SuperZoom. Inoltre nelle scorse settimane è stato avvistato il modello RMX2072, certificato dall'ente 3C e avvistato su Antutu, erroneamente etichettato come Realme X3 Pro 5G. Si tratta di una svista lecita, visto che il flagship in questione è il recente X50 Pro Player.

