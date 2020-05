Xiaomi potrebbe smettere di produrre smartphone 4G molto presto

Xiaomi pensa in avanti, spesso anche troppo. Infatti, colosso cinese guidato da Lei Jun ha in programma lo stop alla produzione di smartphone con tecnologia 4G già per la fine di quest'anno. A rivelarlo è proprio l'apprezzato CEO della compagnia, che ha parlato anche di tecnologie ancora neanche ipotizzate, fino ad oggi.

Xiaomi: stop 4G nel 2020, ricerche sul 6G ed internet satellitare

Il motivo per cui Xiaomi ritiene il 4G ormai prossimo alla pensione, almeno per le sue produzioni, è che in Cina ormai molte tecnologie sono spinte dal 5G e bisogna iniziare a ragionare già in avanti, quindi alle prime ricerche per la prossima tecnologia di connessione dati: il 6G, ma anche internet satellitare. Il primo promotore di questa soluzione è il CEO Lei Jun, che sostiene che il 5G rivoluzionerà il nostro modo di lavorare ed interagire come le videoconferenze in 4K/8K, il cloud gaming e l'auto-pilot.

Ovviamente, la pandemia di questi mesi ha colpito severamente le forniture della compagnia (nonostante l'importante crescita), che proprio per questo ha investito 250 milioni di yuan (31 milioni di €) al fine di accrescere la produzione di device con il 5G, sacrificando la produzione di smartphone con la tecnologia precedente entro la fine del 2020. Il progetto futuro è quindi di concentrarsi soprattutto su mobile e IoT, in modo di aiutare anche il governo cinese in sistemi di pubblico servizio.

Volendo entrare nel vivo, Lei Jun ha rivelato che i piani iniziali prevedevano la scomparsa di modelli 4G nel corso del 2020. Tuttavia a causa dei rallentamenti di cui sopra Xiaomi si è vista costretta a ridimensionare i progetti e a procedere più lentamente. Resta da vedere come si evolveranno le cose nel corso dell'anno. Voi cosa ne pensate della questione? Ormai è tempo di passare al 5G in via definitiva o è ancora presto per mandare in pensione gli smartphone 4G?

