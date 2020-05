La pandemia globale ha severamente colpito l'economia, soprattutto in Cina, che ha visto un calo non indifferente. Ci sono aziende però, che pare abbiano sentito relativamente il peso di questo calo drastico, come Xiaomi, che resta una compagnia in ottima salute finanziaria. A proposito di questo, il CEO del brand Lei Jun, in un'intervista a TenCent ha spiegato che se il rafforzamento della competizione tra brand in Cina porterà una nuova crescita, Xiaomi non si tirerà indietro.

Lei Jun: “Se la competizione tra brand porterà benefici alla Cina, Xiaomi ci sarà“

Le dichiarazioni in merito alla competitività tra i brand cinesi da parte di Lei Jun arrivano in seguito a quanto sta facendo uno dei principali competitor nel settore degli elettrodomestici, il colosso Gree Electric, guidato dalla sua carismatica CEO Dong Mingzhu. Infatti, la compagnia darà vita il primo giugno ad un evento di grosse proporzioni, dove presenterà tutta l'intera line-up di prodotti, oltre che delle sue figure chiave.

A questo non è rimasto indifferente la figura di spicco di Xiaomi, che alla domanda rivoltagli in merito, ha risposto così: “Se la ‘scommessa' di Gree e Dong Mingzhu, quindi il rafforzamento della competizione interna, può portare una crescita importante della produzione in Cina, Xiaomi ed io accetteremo senza problemi. Il nostro brand e Gree rappresentano l'essenza del vivere domestico. Gree fa parte dei colossi dell'industria manifatturiera cinese, può sicuramente uscire dall'epidemia e ripartire, noi ripartiremo con loro“.

Infine, Lei Jun si è lasciato andare a considerazioni su Xiaomi, che ad oggi – sostiene – ha una capacità di produzione del 100% e che avrà entro l'anno almeno 10 smartphone 5G (tale progetto fa parte della volontà del brand di cessare la produzione di smartphone 4G, in quanto in Cina la tecnologia successiva è ben avviata rispetto ad altri paesi). Per quanto riguarda invece l'implementazione di Internet Satellitare, bisognerà aspettare invece 5-10 anni, ma che le prime ricerche sono state avviate.

