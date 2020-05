Il termometro elettronico di Xiaomi è in offerta lampo su GearBest

Sono tantissimi i prodotti dedicati alla persona in casa Xiaomi. In questo periodo c'è stato un vero e proprio assalto a termometri, mascherine e quant'altro e quindi vi segnaliamo – proprio in questo senso – uno dei prodotti più acquistati del brand nel settore: il termometro elettronico targato Xiaomi, in offerta a 9.3€.

Il termometro di Xiaomi scende sotto i 10€

Si tratta a tutti gli effetti di un classico termometro elettronico che però mutua appunto da Xiaomi la qualità costruttiva ad un prezzo comunque contenuto. Non differisce particolarmente dai prodotti che utilizziamo quotidianamente nelle nostre case: offre un design comodo ed è estremamente leggero.

Inoltre, il prodotto di Xiaomi è votato al risparmio energetico in quanto, dopo 5 minuti di inutilizzo, si spegnerà automaticamente. Anche dal punto di vista della precisione troviamo degli ottimi risultati, con un errore stimato di 0,1°C.

Per acquistarlo in offerta lampo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso, in quanto si tratta di un prodotto in offerta lampo e quindi non necessiterà dell'applicazione di alcun coupon.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .