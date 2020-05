OnePlus 7 Pro: ecco come abilitare lo slow motion a 960fps

Da quando OnePlus ha cominciato a vendere i propri prodotti sul mercato c'è stata sempre una costante. Sebbene all'uscita i prodotti presentino qualche difetto, dopo qualche mese tutto torna alla normalità. Vari aggiornamenti, infatti, sistemano le falle che nelle prime fasi affliggono questi smartphone, rendendoli dopo poco quasi perfetti. Stessa sorte, dunque, toccata anche alle generazioni precedenti, dunque alla famiglia OnePlus 7. Sembra, infatti, che su OnePlus 7 Pro ora sia possibile attivare lo slow motion a 960fps, una funzione che mai era stata resa disponibile dal lancio del prodotto.

OnePlus 7 Pro può sfruttare anche l'opzione “macro”

Secondo quanto mostrato su XDA, OnePlus 7 Pro sarebbe in grado di gestire lo slow motion a 960fps, proprio come su OnePlus 7T (dove è stato appena implementato). Quest'opzione, ufficialmente, non è presente per lo smartphone, anche se a livello hardware ne avrebbe tutte le capacità per supportarla. Sembra, dunque, che un utente di XDA (elmarian756) sia riuscito a sbloccarla su questo smartphone, attraverso la modifica di alcune stringhe. Avrebbe fatto lo stesso, poi, anche per attivare la modalità macro.

Devo specificare, innanzitutto, che la versione della OnePlus Camera da cui è possibile eseguire queste modifiche è la v3.10.17, o successive. Nel primo caso, quindi, modificando i file delle preferenze “CameraInfo_0.xml” e “CameraInfo_5.xml” dall'app della fotocamera ed aggiungendo una nuova stringa “Video960FpsDimensioni” ha potuto ottenere, dopo il riavvio, lo slow motion a 960fps. Ha operato, poi, nello stesso modo anche per le macro, modificando il valore della variabile IsUWMacroSupported nel file “CameraInfo_3.xml” da falso a vero. Vi ricordiamo, però, che sarà necessario avere il root del dispositivo, sfruttando per l'occasione qualsiasi tipo di app per la Gestione File, apportando le modifiche sopra citate.

