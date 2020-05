POCO F2 Pro ad un prezzo imperdibile grazie al coupon eBay | PITAPAON

Continua a stupirci eBay con il suo coupon dedicato PITAPAON. Questa volta, grande protagonista è uno degli smartphone più discussi del momento: POCO F2 Pro. Il top di gamma low cost scende ad un prezzo “cinese” grazie al codice sconto dedicato dello store. Quali sono i termini di applicazione? Vediamoli insieme.

Il nostro confronto tra POCO F2 Pro ed il suo rivale Realme X50 Pro

POCO F2 Pro: sconto di 50€ con il codice PITAPAON

Dopo la delusione per il prezzo italiano, tutti gli utenti interessati a POCO F2 Pro potranno tirare un sospiro di sollievo. Direttamente dalle pagine di eBay, infatti, tramite un rivenditore affidabile, è data la possibilità di acquistare il top di gamma dell'azienda ad un prezzo davvero competitivo. Applicando il codice PITPAON potrete quindi risparmiare sul prezzo di listino.

Il codice in questione ha soltanto pochissime restrizioni da rispettare, tra cui non può essere utilizzato per più di 10 volte sul singolo account, offre uno sconto del 10% e fino ad un massimo di 50€. Per maggiori informazioni in merito potrete consultare direttamente il nostro articolo dedicato.

Tra i tanti prodotti soggetti all'offerta troviamo quindi POCO F2 Pro che si appresta ad essere un best buy viste le specifiche tecniche offerte ad un prezzo contenuto. Ad oggi, infatti, l'offerta di eBay rappresenta uno sconto importante rispetto al prezzo di listino ufficiale in Europa. Per acquistarlo non dovrete far altro che cliccare sul box in basso ed applicare – in fase di check out – il coupon PITAPAON.

