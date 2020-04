Nel corso di questi ultimi anni Xiaomi ha voluto innovare parecchio in ambito smartphone. Alcune delle soluzioni che oggi vengono sfruttate su tanti altri device, sono arrivate per prime proprio sui terminali del brand cinese. Se diamo un'occhiata al recente passato, l'azienda di Lei Jun è stata l'unica ad aver montato, ormai più di un anno fa, un sensore fotografico da 48MP. Confermarsi, dunque, non è mai semplice, nonostante il brand ci stia provando in tutti i modi.

Mi 10s Pro potrebbe debuttare con la camera da 144MP

Non sappiamo ancora quali piani abbia in serbo per noi Xiaomi. Da un leaker, però, ci giunge una notizia davvero interessante. Pare, infatti, che il brand stia lavorando ad una fotocamera da 144MP, da introdurre ovviamente all'interno di uno smartphone. Da qui il motivo che ha spinto questo personaggio ad ipotizzare un Mi 10s Pro, o Mi CC10 Pro, con tale sensore.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi: il mercato dei tablet è ancora vivo; arriva Mi Pad 5?

Molto spesso Xiaomi è stata la prima ad utilizzare nuovi sensori sui propri device. Allo stato attuale, però, non sappiamo quanto possa essere affidabile questa fonte, sebbene l'idea di una fotocamera da 144MP sia suggestiva. Attendiamo, dunque, ulteriori delucidazioni in merito a tale questione.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu