Xiaomi Mi Fan Festival su GearBest: Mi 10, Redmi Note 8 e tanti altri prodotti in sconto

Ci siamo appena lasciati alle spalle le iniziative dedicate al compleanno di GearBest, ma a quanto pare lo store cinese non sembra intenzionato a mollare la presa. Arrivano nuove tentazioni grazie allo Xiaomi Mi Fan Festival 2020, con una valanga di smartphone e accessori del brand disponibili a prezzo scontato su GearBest con Coupon e Flash Sale. Andiamo a dare un'occhiata alla pagina dedicata alla promo ed alle varie iniziative collegate.

Lo Xiaomi Mi Fan Festival arriva su GearBest, con tantissime offerte sui migliori prodotti del brand (e c'è anche Mi 10!)

L'iniziativa Xiaomi Mi Fan Festival su GearBest parte subito in quarta, presentandoci due Coupon per beneficiare di uno sconto di 4.60€ e di 7.36€. Il primo è valido su una spesa minima di 80 dollari, mentre il secondo solo su una spesa minima di 200 dollari; in entrambi i casi, ovviamente, l'acquisto dovrà essere legato a prodotti del brand cinese. Abbiamo poi una sezione che attira subito la nostra attenzione, ovvero quella delle idee regalo Mi Fan. In questa sezione sarà necessario scambiare i propri punti presenti sull'account GearBest per ottenere lo sconto indicato.

Continuiamo con la sezione dedicata ai Coupon per i prodotti Xiaomi, con un'interessante selezione degli smartphone della casa cinese. A proposito di novità vi segnaliamo anche la presenza del Mi 10, l'ultimo flagship del brand disponibile in preorder a questa pagina. Utilizzate il codice GBMI10EU ed il prezzo scenderà a 659€.

Lo Xiaomi Mi Fan Festival continua in grande stile con le promozioni dedicati ai modelli a marchio Redmi, seguite a ruota dagli accessori del brand (come la Mi Band 4 e le Redmi AirDots), passando per i notebook e sfociando poi nelle offerte dedicate alla domotica e ai prodotti per la casa.

Insomma, le offerte sono davvero tantissime, con una moltitudine di prodotti tra cui scegliere. Non vi resta che dare un'occhiata tramite la pagina principale dell'evento Xiaomi Mi Fan Festival, raggiungibile grazie al box in basso.

