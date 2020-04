Xiaomi Mi 9T a 189€: un regalo imperdibile in occasione del Mi Fan Festival!

Sono ormai diversi giorni che vi riportiamo iniziative e promozioni (non ultima quella di eBay) dedicate all'evento Xiaomi dell'anno: il Mi Fan Festival. Oggi vi segnaliamo quella che probabilmente potrebbe essere la miglior offerta mai vista prima per Xiaomi Mi 9T che, grazie ad una combinazione di offerte e codici sconto, tocca il prezzo record di 189€. Inoltre, raggiungere questo prezzo così invitante, sarà tutt'altro che proibitivo, vediamo insieme come fare.

Xiaomi Mi 9T è disponibile a questo prezzo in tutte le colorazioni, direttamente da Mi.com

Il grande protagonista dell'iniziativa, Xiaomi Mi 9T, è uno dei dispositivi più apprezzati negli ultimi anni dai tantissimi utenti che l'hanno provato. Questo perché riesce – ad un prezzo quanto mai basso – a mettere in campo qualità, senso estetico e tanta quantità. Aderire all'offerta, come anticipatovi, sarà semplicissimo. Non dovrete far altro che accedere alla pagina dell'evento, da smartphone, che vi permetterà di effettuare alcune quest tra cui un mini gioco. Al termine di ogni missione riceverete in cambio dei “diamanti” che potrete utilizzare per riscattare dei coupon sconto, proprio come nell'immagine in alto.

Al raggiungimento dei 100 diamanti avrete dunque la possibilità di riscattare il coupon di 20€ su una spesa minima di 200€. A questo punto non vi resterà che accedere alla pagina principale dell'evento e selezionare l'acquisto di Xiaomi Mi 9T che ha un prezzo di listino di 329€. Una volta aggiunto al carrello il prodotto calerà immediatamente a 209€, ma non è finita: al prezzo già scontato potrete aggiungere il coupon riscattato in precedenza con i diamanti ed il gioco è fatto. Vi ritroverete a pagare – direttamente dallo store ufficiale – soltanto 189€ per il best buy del 2019.

Scopri la nostra recensione di Xiaomi Mi 9T

Ricordiamo, inoltre, che dovrete effettuare tutte le mini quest già loggati con il vostro account, in maniera tale da poter riutilizzare i premi riscattati in fase di acquisto del dispositivo. Non sappiamo quanto durerà quest'offerta, tuttavia è certo che nei giorni le promozioni si susseguiranno e quindi il nostro consiglio è quello di coglierla al volo prima che sia troppo tardi.

