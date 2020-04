Tronxy X5SA Pro: la stampante 3D è in offerta a metà prezzo con questo coupon

Siete a casa ed avete esaurito – ormai – i classici passatempo? Potrete cimentarvi in una nuova avventura: potreste imparare ad utilizzare una stampante 3D. Farlo sarà più economico che mai, lo store Geekbuying infatti offre la possibilità di acquistare la Tronxy X5SA Pro, stampante 3D con console touch screen, in sconto (quasi) a metà prezzo sfruttando il coupon dedicato.

La stampante Tronxy X5SA è in super sconto dal magazzino europeo di Geekbuying

La stampante 3D Tronxy X5SA Pro, oltre a subire un ribasso di prezzo importante grazie al coupon dedicato, rappresenta un ottimo acquisto dal momento che vi sarà recapitata in pochissimi giorni. Come spesso accade con Geekbuying, infatti, il prodotto è spedito dal magazzino europeo e questo vi garantirà una consegna rapida e senza alcun rischio in quanto a dazi doganali.

Insomma, un ottimo affare dal punto di vista economico e logistico, ma non solo. La Tronxy X5SA Pro infatti, grazie all'estrusore in titanio riesce ad adattarsi a diversi tipi di filamenti, come PLA, ABS, PETG, legno e TPU. Il prodotto inoltre è dotato anche di alcune feature legate al risparmio energetico ed alla sicurezza, come il filament run-out detection: vale a dire che nel caso in cui ci siano problemi oppure la stampa sia completata, la macchina si spegnerà automaticamente.

Allo stesso tempo troviamo l'auto-leveling che risolve uno dei problemi più comuni per le stampanti 3D, ovvero il bilanciamento del piatto di stampa. Queste menzionate sono soltanto alcune delle specifiche di punta della stampante che potrà essere vostra a circa 360€ applicando il codice 4AEKN0PU.

Articolo Sponsorizzato.