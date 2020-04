Realme X3 Super Zoom avvistato su Geekbench con Snap 855+ e 12 GB di RAM

Con il debutto del flagship X50 Pro e addirittura le primissime indiscrezioni per il suo successore, resta da vedere che direzione prenderà la fascia media del brand asiatico. A quanto pare si tratterà di una direzione davvero piacevole, almeno stando ai dettagli trapelati in rete su Realme X3 (in versione Super Zoom), successore del Quad Camera Power King disponibile anche in Italia.

Realme X3 Super Zoom: ecco i primi dettagli sulle specifiche del dispositivo | Leak

I benchmark in alto fanno riferimento ad uno smartphone siglato RMX2086. Si tratta di un dispositivo con a bordo il SoC Snapdragon 855+, 12 GB di RAM e Android 10… massimo rispetto. Il leaker cinese che ha segnalato questo nuovo modello riporta anche una certificazione che svela il nome del misterioso dispositivo: si tratterebbe proprio di Realme X3 Super Zoom Edition.

Insomma, nel caso del precedente X2, il dispositivo è dotato del SoC Snapdragon 730G mentre il modello X2 Pro, beh, in questo si alza l'asticella e troviamo proprio lo Snap 855+. A quanto pare – almeno secondo queste prime indiscrezioni – le cose potrebbero cambiare leggermente con la prossima serie Realme X3, magari con due modelli dotati entrambi di SoC superiori (per quanto l'855+ sia una soluzione dello scorso anno).

Inoltre resta da vedere il significato di Super Zoom: avremo dei miglioramenti notevoli da questo punto di vista? Come sarà il comparto fotografico? Si tratterà di una variante maggiorata e quindi avremo un X3 con specifiche e caratteristiche minori? Ovviamente per rispondere a tutte domande dovremo necessariamente attendere nuove indiscrezioni.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu