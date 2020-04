Nella giornata di ieri si sono alzate un po' di polemica a causa del leak finale di WinFuture e di Roland Quandt, personaggio di spicco del panorama e solitamente quanto parla uno della sua risma, detta legge. Il leaker in questione ha anticipato quelli che dovrebbero essere i prezzi in Europa della serie OnePlus 8, cifre che non piaciute agli appassionati del brand visto il rincaro rispetto alla precedente generazione.

OnePlus 8 e 8 Pro: sale l'asticella del prezzo e per la prima volta l'azienda supera la soglia dei 1000€

Secondo quanto anticipato da Quandt, il prezzo di OnePlus 8 per la versione da 8/128 GB sarà di 729€ mentre per il modello da 12/256 GB bisognerà sborsare 829€. Si passa poi al fratello maggiore Pro: in questo caso il prezzo della versione da 8/128 GB sale a 929€, per poi lievitare ulteriormente fino a 1019€ per la maxi variante da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di prezzi che fanno rimpiangere non poco i precedenti modelli.

Tanto per fare un esempio dando uno sguardo allo store ufficiale del brand cinese, OP7T da 8/128 GB viene proposto a 599€ mentre il fratello maggiore OP7T Pro da 8/256 GB costa 759€. Se preferite invece il top del top, allora vi toccherà puntare sulla McLaren Edition, da 12/256 GB al prezzo di 859€.

Insomma, basta una brevissima panoramica dei prezzi precedenti per rendersi conto di quanto siano salati quella della serie OnePlus 8. Ovviamente c'era da aspettarsi un rincaro e i nostri commenti sono privi di malizia: il nuovo hardware costa e già da tempo si parla dei prezzi maggiorati dei processori Qualcomm di ultima generazione. I costi di licenza per l'integrazione del 5G – come riporta lo stesso Roland Quandt – sono quasi sicuramente l'ennesima mazzata sui costi.

Vale la pena notare che – nonostante l'aumento dei prezzi sia notevole, seppure giustificato – che si tratta di cifre inferiori rispetto ai prezzi di listino di Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Insomma, se questi prezzi saranno confermati ufficialmente, avremo un rincaro ma si tratterà comunque dei flagship 5G più economici sulla piazza. Voi cosa ne pensate? Siete pro o contro l'aumento dei prezzi per offrire specifiche e prestazioni sempre migliori? Avrete preferito qualcosina in meno ma una cifra più contenuta? Fatecelo sapere nei commenti!

