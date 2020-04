Mentre il nome Lenovo non può fare a meno di far venire in mente i vari notebook del brand cinese, in realtà l'azienda ha le mani in pasta in tantissimi settori. Non solo smartphone, ovviamente, ma anche indossabili, cuffie e così via. A quanto pare non è ancora abbastanza e quasi a sorpresa ecco spuntare un'ennesima novità… Lenovo Smart Electric Scooter M2, in arrivo prossimamente!

Lenovo Smart Electric Scooter M2 è il primo monopattino elettrico dell'azienda cinese

Il primo monopattino elettrico di Lenovo è stato svelato tramite il social cinese Weibo, direttamente dal profilo ufficiale della compagnia. Le immagini pubblicate in rete ci permettono di dare un'occhiata al design del prodotto, caratterizzato da un corpo in lega di magnesio con un meccanismo di chiusura molto diverso rispetto a quello dei vari rivali. Infatti, basta osservare le immagini in basso per rendersene contro: questo sistema permette di ridurre l'usura e permette di beneficiare di una maggiore stabilità.

Lenovo Smart Electric Scooter M2 offre una potenza di 350W ed un'autonomia di circa 30 Km. Inoltre, come si evince anche dal nome, non mancheranno funzionalità smart, come la possibilità di bloccare il monopattino elettrico da remoto oppure di visualizzare i vari parametri (come la batteria e la distanza percorsa) tramite l'app.

Al momento l'azienda ha semplicemente presentato al pubblico il suo primo monopattino elettrico, senza scendere nei dettagli. Per quanto riguarda prezzo e disponibilità dovremo necessariamente attendere il debutto ufficiale.

