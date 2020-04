Huawei Watch GT 2e arriva in Italia ed è in preorder su Amazon

A partire da oggi, Huawei Watch GT 2e – l'ultimo indossabile del colosso cinese, presentato lo scorso 26 Marzo – è disponibile all'acquisto in Italia tramite lo shop ufficiale del brand, i principali di negozi di elettronica di consumo online e offline e Amazon.

Il nuovo smartwatch del brand punta ad un pubblico sportivo grazie ad una serie di funzionalità votate al fitness. Sono presenti ben 100 modalità di allenamento, una chicca da non sottovalutare per gli appassionati, e – soprattutto – il monitoraggio dell'ossigeno nel sangue SpO2, il quale va ad accompagnare quello dedicato all'attività cardiaca (Truseen 3.5) e quello per il sonno (Trusleep 2.0). Per quanto riguarda il controllo dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue, basterà solo un minuto per testare il livello di SpO2. Inoltre Huawei Watch GT 2e offre fino a due settimane di utilizzo, grazie al chipset Kirin A1.

Il dispositivo presenta un design moderno e sportivo da 46 mm, con un quadrante rotondo e cinturino integrato (in gomma fluorurata) ed è disponibile all'acquisto nelle colorazioni Graphite Black, Lava Red, Mint Green e Icy White. In basso trovate il link all'acquisto su Amazon, dove troverete Huawei Watch GT 2e in preorder a 169.90€. In alternativa potrete acquistare il wearable anche tramite lo shop ufficiale del brand (lo trovate qui),

Per concludere vi segnaliamo che gli utenti che acquisteranno Huawei Watch GT 2e potranno beneficiare del servizio post vendita dedicato che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o WhatsApp, e presso i Huawei Customer Service Center. Inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo. I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza.

