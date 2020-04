Huawei vuole produrre GPU, grazie agli ingegneri NVIDIA

È ormai evidente che nei piani di Huawei ci sia la chiara volontà di rendersi autonoma da tutto e tutti. Se prima poteva essere soltanto una suggestione, l'epoca post-ban ha giocoforza spinto l'azienda in questa direzione. Si fa tanto parlare di smartphone, ma è bene avere business diversificati, come dimostrano gli sforzi impiegati in ambito PC. Ad inizio 2019 è stato lanciato il primo SoC per il mercato server, seguito dalla prima scheda madre e dall'intenzione di creare veri e propri computer. I lavori in corso riguardano anche il mondo delle GPU, con rumors che parlano di grossi investimenti fatti nel personale incaricato.

Huawei non può commerciare con nessuno? Allora si farà le GPU in casa

Essendo un settore in cui ancora non si è tuffata, Huawei si starebbe giustamente munendosi di ingegneri NVIDIA, reclutati per lavorare alle proprie GPU. Sarebbe in fase di sviluppo un centro di ricerca e sviluppo in Cina, dove portare avanti i lavori su questo settore. Non è un progetto su cui si è al lavoro da poco: stando alle fonti interne, la società ci starebbe lavorando dal 2012, ma non sarebbe ancora pronta ad un rilascio in pompa magna.

Occhio, però: se vi aspettate di farvi il vostro prossimo assemblato con una GPU Huawei anziché NVIDIA o AMD, preparatevi a rimanere delusi. Il segmento in cui Huawei vuole gettarsi non è quello consumer bensì quello business, creando GPU dedicate al mercato server. Le schede grafiche sarebbero pensate per gestire aspetti come intelligenza artificiale e cloud computing.

