Huawei MatePad 10.4: render del nuovo tablet mid-range

Arrivato anche in Europa, MatePad Pro 5G rappresenta il modello più pregiato nella famiglia dei tablet di casa Huawei. Ma sembra che sia arrivato il momento di proporre un dispositivo pensato anche per chi cerca una soluzione mid-range, Questo potrebbe rispondere al nome di Huawei MatePad 10.4, per questo si tratti di un nome per il momento provvisorio. La sua esistenza è abbastanza certa, con dei render ufficiosi che ne mostrano le fattezze.

Huawei MatePad 10.4: svelata l'esistenza di un nuovo tablet non top di gamma

Quello che ci viene mostrato nei render è un tablet in due colorazioni, ovvero Fritillaria White e Ye Lan Grey. Il retro di Huawei MatePad 10.4 è composto da una back cover semplice, con una singola fotocamera da 8 MP con flash LED posta in alto. Frontalmente non ci viene mostrato, ma dovremmo avere un display modesto da 10.4″ 2000 x 1200 pixel, con una densità di pixel di 224 PPI. Presente anche una selfie camera per le videochiamate, sempre da 8 MP. Viene menzionato anche il supporto allo stylus, per quanto bisognerà vedere se ci sarà un vero e proprio digitalizzatore.

Specifiche alla mano, Huawei MatePad 10.4 sarebbe mosso dal Kirin 810, lo stesso chipset visto su Huawei P40 Lite, Mate 30 Lite, Nova 5 e Honor 9X. La batteria sarebbe un'unità da 7250 mAh, senza menzione alla possibile ricarica rapida, mentre il chip HiSilicon Hi1103 offre Bluetooth 5.1, Wi-Fi ac ed LTE. Finiamo col software, con una base di Android 10 AOSP ed interfaccia EMUI 10.1.

Le varianti disponibili di Huawei MatePad 10.4 dovrebbero essere le seguenti: 4/64 GB e 6/128 GB per la Wi-Fi, 4/64 GB e 4/128 GB per quella LTE e forse anche una entry-level da 3/32 GB.

