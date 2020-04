I cloni delle AriPods Pro sono in offerta lampo, in sei colorazioni differenti

Adorate il design e lo stile delle AirPods Pro ma il prezzo proprio non vi va a genio? Allora forse è il caso di risparmiare un bel po' con queste cuffie TWS con Bluetooth 5.0 in offerta lampo su GearBest.

I cloni “colorati” delle AirPods Pro scendono di prezzo su GearBest

Le cuffie TWS cloni delle AirPods Pro presentano un look essenzialmente identico, con il tipico design del corpo ed un case di ricarica con una batteria da 350 mAh integrata. Dotate di Bluetooth 5.0, controlli touch, pairing automatico con tanto di finestra di pop-up, permettono la massima personalizzazione grazie a ben sei colorazioni differenti. Siete pronti a risparmiare con GearBest? In basso trovate il link all'acquisto, dove troverete le cuffie TWS in offerta lampo.

