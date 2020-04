La fine della campagna su Indiegogo dedicata a CHUWI AeroBook Pro 15.6 è ancora lontana (manca circa un mese) eppure il nuovo terminale del brand cinese si è rivelato un successo, con tantissimi sostenitori a cui se ne aggiungeranno di certo altri nel corso dei prossimi giorni. La curiosità intorno al notebook è ovviamente alle stelle e per questo motivo qualche tempo fa l'azienda ha pubblicato un video Hands-on con vari test. Eppure le richieste continuano ad arrivare e stavolta CHUWI si sposta su un diverso punto di vista, mostrandoci le capacità del dispositivo in fatto di gaming.

CHUWI AeroBook Pro: ecco qualche test per il gaming

1 di 2

Grazie al display da 15.6″ con risoluzione 4K, giocare con CHUWI AeroBook Pro non sarà di certo problematico per quanto riguarda la vista. In termini di performance, il notebook è equipaggiato con un processore Intel Core i5 6287U ed una scheda grafica Intel Iris 550, soluzione con una frequenza base di 300 MHz fino a 1.1 GHz. Abbiamo poi a disposizione 8 GB di RAM LPDDR4 (con uno storage SSD da 256 GB).

Com'è facile intuire da questa configurazione, non ci saranno problemi con la stragrande maggioranza dei titoli online, come si evince anche dalle immagini in alto. Il terminale si mantiene sugli 80 fps a 1080p e nei momenti più concitati comunque si assesta intorno ai 55 fps. Stesso valore anche per CS:GO, ancora una volta intorno ai 55 fps, e per Tomb Raider.

Le temperature restano accettabili grazie al sistema di dissipazione del calore presente all'interno della scocca. Tornano alla parte grafica, la soluzione Iris 550 a bordo di CHUWI AeroBook Pro è paragonabile (come dichiarato dalla stessa azienda) alla scheda MX150. Ovviamente ciò non significa di avere a che fare con un notebook da gaming – quella è un'altra categoria – ma per far girare i classici titoli online e quelli standalone più leggeri non ci saranno problemi, come si vede anche dai test.

Se volete saperne di più su CHUWI AeroBook Pro vi rimandiamo alla pagina ufficiale dedicata alla campagna su Indiegogo e vi ricordiamo che i vari prezzi scontati proposti dal portale sono validi solo per la fase di crowdfunding.

Articolo sponsorizzato.

