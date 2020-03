Xiaomi Air Purifier si fa tascabile: la versione mini è in offerta a 41€

In molti avrete imparato ad apprezzare le funzionalità della serie di purificatori d'aria di Xiaomi, da diversi mesi disponibili in pianta stabile anche su Amazon. Quello che ci propone oggi Banggood è un prodotto simile per aspetto fisico, che però è adibito ad altri utilizzi. Il mini Air Purifier che proviene direttamente dalla piattaforma di YouPin, oggi in offerta dallo store cinese, offre diverse modalità d'uso: andiamo a vederle più da vicino.

Potenza, versatilità ed autonomia sono la chiave dello Xiaomi Mini Air Purifier

Come abbiamo già accennato, il Mini Air Purifier di Xiaomi YouPin, nonostante possa condividere le fattezze con il più noto prodotto del brand cinese, potrà essere impiegato per utilizzi differenti. Partiamo subito col dire che grazie alle dimensioni ridotte ed una batteria da 2000 mAh il dispositivo potrà essere trasportato ed utilizzato, all'occorrenza, in diversi ambienti: dalle diverse stanze di un appartamento fino alla propria auto. Grazie al suo funzionamento riesce a ridurre la presenza di cattivi odori e formaldeide.

Inoltre, proprio grazie alla batteria integrata riesce a garantire un utilizzo di circa 6 ore al giorno per 6 giorni. Allo stesso tempo, data la struttura modulare sarà facilmente smontabile per permettere il ricambio dei filtri presenti all'interno.

Il prodotto che garantisce numerosi utilizzi contro sporco e cattivi odori è disponibile all'acquisto – in offerta lampo – a circa 41€. Per acquistarlo vi basterà cliccare sul link in basso.