Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro ricevono un nuovo aggiornamento

Da poco rilasciati in Cina, Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento per la parte software. Rilasciato a tutti i suoi possessori via OTA, l'update non ne stravolge l'esperienza utente, andando semplicemente a limarne alcuni aspetti.

LEGGI ANCHE:

Ecco quali componenti di Xiaomi Mi 10 Pro ne hanno aumentato il prezzo

Arriva un nuovo aggiornamento su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro

L'aggiornamento porta con sé la build MIUI V11.0.10.0.QJBCNXM su Mi 10 e la V11.0.8.0.QJBCNXM per Mi 10 Pro, spostando la versione della MIUI dalla precedente 11.0.7.0. Quest'ultima aveva migliorato la gestione dei driver della GPU Adreno 650 dello Snapdragon 865, potenziandolo ulteriormente. Questo permette adesso Mi 10 e Mi 10 Pro di avere un punteggio Antutu ancora più elevato, ma soprattutto prestazioni migliori nella gestione della parte grafica.

Tornando a parlare dell'ultimo aggiornamento, quali sono le novità? La miglioria principale riguarda l'introduzione delle patch di febbraio 2020 per la sicurezza del dispositivo. L'altra riguarda un'ottimizzazione di WeChat, con notifiche più veloci sotto rete dati.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.