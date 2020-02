Xiaomi Mi CC10: primi render del nostro Xiaomi Mi 10 Lite

La serie Mi 10 è ufficialmente fra noi, anche se a dire il vero potrebbe non essere completa. A partire dall'ottava generazione è stato aggiunto un modello “Lite”, indirizzo alla fascia mid-range. Viene da chiedersi, quindi, se ci sarà Xiaomi Mi 10 Lite e, nel caso, come si differenzierà da Mi 10. Trattandosi di un modello perlopiù pensato per il pubblico occidentale, in Asia potrebbe arrivare sotto forma di Xiaomi Mi CC10. Lo suggeriscono anche questi primi render, in cui ce ne viene mostrato il possibile design.

Xiaomi Mi CC10 come Xiaomi Mi 10 Lite: display forato ma fotocamera differente

Trattandosi di render non ufficiosi, prendiamoli più come una possibile suggestione che come un indizio concreto. Molto probabilmente troveremo il display forato, ormai costante del mondo moderno della telefonia. Tutto attorno vediamo un bordo abbastanza simmetrico, anche se molto probabilmente quello inferiore sarebbe più evidente. In alto, poi, vediamo il ritaglio necessario per la capsula auricolare.

Ma a tenere banco è più il design posteriore, qua ben diverso da quello di Mi 10. Anziché avere una disposizione verticale, come anche Mi Note 10, vediamo un modulo circolare posizionato al centro della back cover. Questo contiene ben 4 sensori, mentre il flash LED è posto subito sotto. Il sensore primario è contornato dal'anello cromatico introdotto nella scorsa generazione, in modo da dare un tocco più originale al tutto.

Per il momento le suggestioni su Xiaomi Mi CC10 aka Xiaomi Mi 10 Lite finiscono qua. A livello hardware possiamo ipotizzare uno fra Snapdragon 720G, 730G o 765G, assieme a 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

