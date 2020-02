Mentre si discute sulla possibile data di presentazione e l'aumento di prezzo rispetto ai top di gamma precedenti, Xiaomi Mi 10 compare in un presunto poster promozionale, il quale confermerebbe sia il design che alcune delle caratteristiche che troveremo a bordo del flagship.

Questo è lo Xiaomi Mi 10, secondo un presunto poster promozionale

I nuovi poster hanno fatto capolino su Weibo poche ore fa e sembrano rispecchiare alcune immagini dal vivo (con tanto di render) avvistate il mese scorso. Secondo il poster promozionale e le indiscrezioni dei media cinesi, lo Xiaomi Mi 10 sarà dotato di una Quad Camera principale con un sensore da 108 MP e zoom 50X, audio stereo, il supporto ai video in 8K e ovviamente lo Snapdragon 865.

Frontalmente trova spazio un pannello con bordi curvi ed un look tutto schermo, grazie ad un piccolo foro per la selfie camera posizionato nell'angolo in alto a sinistra. Render, poster e immagini dal vivo sembrano coincidere, ma come al solito l'ultima parola spetta a Xiaomi. A proposito del brand cinese, il CEO Lei Jun ha confermato che lo Xiaomi Mi 10 avrà dalla sua memorie RAM LPDDR5 targate Micron e Samsung, con tagli a partire da 8/128 GB.

Il lancio dovrebbe essere previsto – secondo i leak – per il 13 Febbraio, quindi non mancherebbe molto ad un annuncio ufficiale da parte della compagnia. Dita incrociate!

