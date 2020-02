Vivo APEX 2020 ufficiale: lo smartphone del futuro è qui!

Atteso da molti, Vivo APEX 2020 è finalmente ufficiale. Da qualche anno il produttore porta avanti questa tradizione, ovvero il proporre un smartphone a metà fra realtà e concept phone. E questo nuovo modello della famiglia APEX non fa differenza, integrando tecnologie innovative e in alcuni casi addirittura inedite. A partire dal display, un'unità ai vertici del settore, ma passando anche per fotocamera, batteria e non solo.

Vivo APEX 2020 ufficiale: tutto quello che devi sapere

Ovviamente la prima cosa che si nota su Vivo APEX 2020 è l'ampio display AMOLED, un pannello FullView Edgeless da 6.45″ Full HD+ (2330 x 1080 pixel) in 19.5:9. La sua particolarità sta innanzitutto nell'essere Waterfall, ovvero “a cascata” e tutt'uno con il frame laterale. Questo è reso possibile dalla curvatura a 120° che lo rende ancora più avvolgente di quanto visto, per esempio, con lo stesso Vivo NEX 3.

Come potete notare, apparentemente non c'è la selfie camera, ma la verità è che il sensore da 16 MP è sotto al display. Così come OPPO, anche Vivo ha deciso di abbracciare questa innovazione, agendo direttamente sullo schermo. Per fare ciò è stato necessario modificare i pixel sopra alla fotocamera, aumentando la trasmittanza della luce di ben 6 volte. Vivo ha poi affermato di aver creato degli algoritmi ad hoc per garantire una certa qualità fotografica, anche se siamo curiosi di vedere gli scatti e valutarli di conseguenza.

Non è da meno l'impianto hardware, basato su Snapdragon 865, 12 GB di RAM e 256 GB di storage interno, oltre che con supporto 5G ed Android 10 come OS. E fin qui tutto nella norma, per un top di gamma del 2020, ma se si analizza la batteria si nota che c'è qualcosa di “anomalo”. Sì, perché Vivo APEX 2020 supporta la ricarica wireless a 60W, un record per questo tipo di standard. Basti pensare che è in grado di caricare una 2000 mAh in soltanto 20 minuti, risultati impensabili fino a non troppi anni fa. Tuttavia, non sappiamo ancora quale sia l'effettivo amperaggio del flagship Vivo.

Ma non finisce qua. Vivo APEX 2020 non ha speaker, basandosi interamente sulla funzione di Screen SoundCasting, sfruttando così la vibrazione dello schermo per la propagazione dell'audio. Inoltre, non ci sono tasti fisici per il controllo del volume e al posto del tasto Power c'è un pulsante con feedback tattile.

Concludiamo con un altro aspetto cardine di Vivo APEX 2020, ovvero la fotocamera. Per quanto abbia “soltanto” due sensori, è stato inserito un teleobiettivo con uno zoom ottico effettivamente in grado di muoversi. Si passa così da una lunghezza focale di 5x ad una massima di 7.5x, il tutto in uno spessore di soli 6.2 mm. Così facendo, il nuovo APEX ha uno spessore complessivo non così ampio, pari a 8.8 mm ed un peso di 169 g.

Senza dimenticarci della fotocamera primaria, una 48 MP dotata di gimbal, un upgrade hardware non da poco rispetto al tradizionale stabilizzatore OIS. Se quest'ultimo agisce solamente sull'asse orizzontale e verticale, il sistema cardanico di Vivo funziona a 360°. Il risultato, secondo Vivo, è che la stabilizzazione risulta migliorata del 200%, a favore non soltanto dei video ma anche degli scatti in notturna, potendo contare su lunghi tempi di esposizione.

Prezzo e data

Se vi steste chiedendo se e quando uscirà Vivo APEX 2020, per il momento dovrete pazientare. Come sempre, questo primissimo modello non ha ancora una data di uscita, se mai ce l'avrà. Il concept di questa serie è quella di mostrare cosa sia in grado di fare il produttore, piuttosto che offrire un dispositivo concreto per la vendita. Più probabile che queste tecnologie vengano inserite sui prossimi top di gamma Vivo, anche se non è da escludere che una sua rivisitazione giunga sugli scaffali più avanti nel 2020.

