Ebbene sì, questa è la giornata degli annunci in merito al supporto alla RAM LPDDR5 di ultima generazione a bordo dei prossimi flagship dei vari produttori cinesi. Xiaomi ha aperto le danze e sono seguiti a ruota Realme e Nubia (quest'ultima con il suo Red Magic 5). Ovviamente il cerchio non poteva che chiudersi con l'azienda costola della compagnia di Lei Jun, con la conferma anche per quanto riguarda il prossimo flagship Redmi K30 Pro.

Redmi K30 Pro con memoria RAM LPDDR5: la conferma arriva da Lei Jun

Tramite un post su Weibo, il buon Lei Jun – CEO e fondatore di Xiaomi – ha confermato che anche il prossimo top di gamma di Redmi sarà equipaggiato con memorie RAM LPDDR5. Sicuramente una buona notizia, anche se leggermente scontata visto il trambusto delle ultime ore, con i vari OEM che fanno la fila per specificare che anche il proprio flagship avrà la stessa feature. Inoltre, già un po' di tempo fa Lu Weibing aveva lasciato intendere l'arrivo di questa novità. Redmi K30 Pro è atteso per il mese di Marzo e man mano che passano le settimane questo dispositivo si fa sempre più interessante.

Ovviamente a muovere il tutto avremo il SoC Snapdragon 865 mentre per quanto riguarda il design si vocifera di novità non da poco. A differenza del fratello minore, il modello Pro potrebbe avere a bordo un modulo Pop-up (quindi niente foro nel display) ed una Quad Camera da 64 MP con un posizionamento differente. Insomma, secondo le varie indiscrezioni sembrerà quasi di aver a che fare con uno dispositivo completamente diverso dal primo modello 5G presentato a dicembre. Sarà davvero così? Per ora non ci resta che attendere ulteriori dettagli.

