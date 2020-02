Nei giorni scorsi la comparsa del Red Magic 5 sul portale del TENAA ha fatto discutere per via del suo design stravagante. Il CEO di Nubia ha stuzzicato i fan in merito alle voci su una presunta versione dedicata a Overwatch e nel frattempo invita gli utenti ad attendere: le immagini dell'ente certificativo spesso traggono in inganno e gli smartphone sono più belli dal vivo. Sarà questo il caso del nuovo flagship da gaming?

Red Magic 5: prima immagine dal vivo e benchmark su GameBench

1 di 2

L'immagine che vedete in copertina rappresenta il primo scatto dal vivo di Red Magic 5 (o Red Magic 5G). Che ne pensate del look del top di gamma? La cover posteriore presenta un motivo ad X, con una metà rossa ed una blu; lungo il bordo visibile nella foto trovano spazio il connettore Pogo Pin, lo switch per passare alla modalità di gioco ed una presa d'aria. Al centro della scocca abbiamo una tripla fotocamera verticale, con il logo LED “REDMAGIC”.

Oltre alla prima immagine, hanno fatto capolino anche i benchmark di Geekbench. Ovviamente l'identità del dispositivo non è confermata, ma secondo un leaker si tratterebbe proprio di Red Magic 5. Il flagship compare con i nomi in codice SUPER_DEVICE e SuperCharger SC-B0, con 8 e 12 GB di RAM.

Le novità non finiscono qui: in alto trovate i benchmark su GameBench, i quali ci mostrano le capacità del top di gamma nelle fasi gioco. Il team del portale ha messo le mani su un'unità di prova da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. I risultati sono ben visibili, con Real Racing 3 in grado di girare a 144 fps. Per quanto riguarda PUBG e Arena of Valor, i due titoli si fermano a 90 e 60 fps in quanto non ancora in grado di supportare le frequenze più elevate.

Per chi si fosse perso qualche dettaglio, Red Magic 5 sarà il primo smartphone al mondo dotato di un pannello con refresh rate a 144 Hz. Insomma, se siete appassionati di mobile gaming, questo device potrebbe diventare una scelta obbligata!

