POCO X2: l’azienda conferma l’aggiornamento ad Android 11

A inizio mese il produttore asiatico ha lanciato POCO X2, il nuovo “medio di gamma” mosso dallo Snapdragon 730G ed equipaggiato con una Quad Camera da 64 MP, versione rebrand del cugino cinese Redmi K30 4G. Ovviamente il dispositivo è arrivato con l'ultimissima MIUI 11, basata su Android 10, ma l'azienda ha già confermato ufficialmente che il nuovo smartphone riceverà il futuro aggiornamento ad Android 11.

Here's big news: The #SmoothAF #POCOX2 will be upgraded to @Android 11 in the future. And you know that once we promise, we deliver!

RT if you were waiting to hear this. pic.twitter.com/INlHUr63Ar

— Yash Garg (@yash3339) February 24, 2020