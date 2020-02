Il 6 Marzo è una data da segnare sul calendario visto il debutto di uno degli smartphone più attesi della prima metà dell'anno. L'azienda cinese – dopo un primo capitolo eccezionale, di cui qui trovate la nostra recensione – è pronta ad alzare il sipario su OPPO Find X2. Il nuovo flagship sarà in grado di cambiare le cose rispetto al precedessore, proponendo uno stile altrettanto inedito? Per scoprirlo non resta che guardare la diretta live streaming dell'evento!

OPPO Find X2 in live streaming: ecco come seguire la presentazione del flagship

L'evento di lancio di OPPO Find X2 sarà trasmesso in live streaming tramite in canale YouTube del brand. In altro trovate il link al video dedicato: la presentazione è fissata per il 6 Marzo alle ore 10:30. Se siete interessati a seguire l'evento potrete anche impostare un promemoria, in modo da ricevere una notifica al momento opportuno.

Siete in attesa del lancio del nuovo top di gamma di OPPO e volete saperne di più? Allora qui trovate tutte le informazioni ufficiali e le indiscrezioni dedicate a Find X2, con tanto di immagini leak e poster rilasciati dalla compagnia cinese.

