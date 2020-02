Anche di domenica non si fermano le offerte di Banggood e lo store proprio quest'oggi ci porta un'offerta molto interessante. Grazie alla flash sale data dal pre ordine potrete acquistare la nuovissima lampada UV di Xiaomi YouPin con uno sconto del 55%.

La lampada UV di Xiaomi YouPin è in offerta lampo su Banggood

La stessa azienda ha rinominato il prodotto come lampada “Antivirus”. Questo perché il dispositivo proveniente dall'ecosistema Xiaomi YouPin, grazie alla lampada UV che ha un effetto a 360° è in grado di disinfettare l'ambiente circostante. L'utilizzo della lampada è particolarmente aggressivo tanto che tra “i consigli all'uso” si indica la necessità di utilizzare la lampada “antivirus” in assenza di persone all'interno della stanza. Allo stesso tempo è sconsigliato guardare la luce UV direttamente.

Passando al funzionamento, la lampada può lavorare sia in corrente (tramite l'ingresso USB) sia servendosi della batteria integrata da 700 mAh. Più precisamente il prodotto del brand si servirà di due metodi differenti di disinfezione: Uv UVC + ozone ion per un risultato più efficace. Proprio come indicato, basterà utilizzare il prodotto per circa mezz'ora all'interno di un ambiente chiuso. La batteria integrata, inoltre, permetterà un uso di circa 1.30h con una sola ricarica.

Il nuovo prodotto targato Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto, in sconto del 55% e ad un prezzo interessantissimo di circa 20€. Per farlo vi basterà cliccare sul box in basso, senza la necessità di applicare alcun codice sconto.