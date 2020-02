ASUS ZenFone 6 si aggiorna: nuove patch e alcuni fix

Si parla già di ASUS ZenFone 7, il top di gamma di prossima generazione con Snapdragon 865. Nell'attesa di saperne di più, ASUS ZenFone 6 non è certo dimenticato dall'azienda. È stato appena rilasciato un nuovo aggiornamento qua da noi in Italia che ne va a migliorare la componente software.

LEGGI ANCHE:

ASUS ROG Phone 2: scorte in esaurimento a causa del Coronavirus

Un nuovo aggiornamento software giunge su ASUS ZenFone 6

L'aggiornamento introduce su ASUS ZenFone 6 il firmware 17.1810.2002.133, con un peso molto contenuto di circa 74 MB. Come prevedibile, quindi, le novità non sono molte, per quanto vengano comunque aggiunte le patch di febbraio per il comparto sicurezza. Come indicato nel changelog completo, l'aggiornamento migliora anche la stabilità di sistema, oltre ad aggiungere la funzione di generazione casuale di indirizzi MAC. Questa funzione permette che, quando connesso sotto reti Wi-Fi pubbliche, sia più difficile determinare il comportamento dello smartphone.

Il roll-out dell'aggiornamento per ASUS ZenFone 6 è partito adesso nel nostro paese e raggiungerà via via tutti gli smartphone nel corso dei prossimi giorni.

📱Segui GizChina su clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti ⭐️.