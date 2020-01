Vivo è uno dei produttori che maggiormente cerca di spingere in alto l'asticella dell'innovazione hardware. Specialmente con la serie APEX, il cui modello 2020 potrebbe debuttare al prossimo MWC. Ma anche quando si parla di brevetti Vivo dimostra di voler osare, come il display con quattro fori, due per ogni sensore a lato. Se invece si parla di fotocamera posteriore, l'ultimo brevetto mostrato su Twitter ci svela le fattezze del prossimo Vivo NEX 4.

Questo nuovo brevetto Vivo ci mostra un inedito modello con penta camera

#Vivo patents a phone Penta Camera setup & Single Punch-Hole display.

Could this be the NEX 5? pic.twitter.com/WOZA6fKBUy — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 7, 2020

Postato su Twitter dal leaker Sudhanshu Ambhore, lo smartphone è privo di nomi o sigle. Anche perché, trattandosi unicamente di un brevetto, non è detto che sarà effettivamente un prodotto ufficialmente commercializzato. Ma le somiglianze con le forme viste su Vivo NEX 3 potrebbero suggerirci che si tratti del prossimo modello della serie. Anche se partiamo col dire che, a differenza del terzo modello, qua troviamo un pannello flat con foro per ospitare la selfie camera. Niente selfie camera a scomparsa, quindi, ma visto che il trend del 2020 sarà l'eliminazione di parti in movimento, non è da escludere questo cambiamento.

L'attenzione è comunque catturata dal retro, dove il pannello in vetro curvo ospita una nuova penta camera. Il modulo principale, composto da una tripla fotocamera, è praticamente identico a quello di Vivo NEX 3, rotondo e con una disposizione triangolare dei sensori. Al di sotto, però, sono stati aggiunti altri due sensori, separati in un'ellisse a sé stante. Questi sostituiscono il posizionamento del flash LED, qua rimpiazzato da quello che sembra essere un flash allo Xenon in senso verticale.

Tornando alla questione nome, ci si interroga se effettivamente la serie Vivo NEX possa tornare ad avere un notch o simile, visto che tutti i modelli visti finora ne sono privi. Che possa trattarsi di un nuovo modello della famiglia S o V?

