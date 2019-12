Alcuni giorni fa il produttore cinese ha confermato la sua partecipazione al MWC 2020 e ovviamente non sono mancate speculazioni in merito a quale sia la sua novità in arrivo nel corso della fiera catalana. Che si tratti del prossimo Vivo APEX 2020, concept phone che ha già trovato spazio alla fiera nel corso dell'edizione del 2018?

Vivo APEX 2020 in arrivo al MWC 2020: cosa aspettarsi dal nuovo dispositivo

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina sembra proprio che la risposta sia affermativa. Ovviamente prendiamo il tutto con un pizzico di scetticismo, almeno fino alla conferma ufficiale da parte dell'azienda. Comunque, sembra che sarà Vivo APEX 2020 il misterioso device mostrato al MWC 2020 e nell'articolo trovate una serie di presunte immagini del dispositivo. Come si evince, sembra che APEX 2020 abbia un display a cascata in stile NEX 3, con le cornici inferiore/superiore sottili e leggermente arrotondate.

Nonostante la presenza di un display Waterfall, lungo i bordi troviamo il pulsante di accensione e il bilanciere del volume, con un certo distacco rispetto ai pulsanti virtuali del già citato NEX 3. Probabilmente Vivo ha accolto i feedback degli utenti in possesso dell'ultimo NEX, non proprio entusiasti dei tasti virtuali al posto di quelli fisici.

La ciliegina sulla torta arriva con l'immagine che ci mostra la parte frontale del concept flagship. Infatti è visibile solo la capsula auricolare a filo e manca la fotocamera per gli autoscatti. Che Vivo abbia implementato una selfie camera integrata sotto il display? Oppure l'azienda cinese è rimasta ancorata alla pop-up camera? Purtroppo gli scatti non permettono di rispondere a queste domande e sarà necessario attendere ulteriori leak.

Infine, osservando il bordo inferiore di Vivo APEX 2020 non troviamo né lo speaker né la porta di ricarica, segno che il dispositivo potrebbe fare affidamento esclusivamente sull'alimentazione wireless. Ed ora non ci resta che attendere la conferma da parte di Vivo: il debutto del concept phone è davvero fissato per il MWC 2020?

