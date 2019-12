Vivo: un nuovo brevetto mostra 4 fotocamere frontali!

Se diamo un'occhiata alle ultime innovazioni in ambito smartphone, vediamo come le aziende stiano provando a nascondere, in qualche modo, la fotocamera frontale. Sui alcuni dei modelli più recenti, infatti, queste sono state implementate all'interno di meccanismi a comparsa. Su altri ancora, invece, trovano spazio all'interno di un piccolo buco nel display. Quante potranno diventare, però, in futuro? Avremo a disposizione un paio di sensori, o un numero anche superiore? Vivo prova a dare una risposta in merito, all'interno del suo nuovo brevetto.

Vivo mostra uno smartphone con 4 fori nel display

Sembra che Vivo non voglia arrendersi alla presenza di più sensori fotografici sulla parte frontale dello smartphone. Tanto che in un recente brevetto, rilasciato presso il CNIPA, ne propone quattro, disposti in maniera diversa a seconda della differente configurazione. Queste immagini, infatti, rivelano la forma che in futuro potrebbero assumere gli smartphone del brand.

Nella prima foto vediamo come le quattro fotocamere siano disposte agli angoli del device. Si tratta di una soluzione alquanto bizzarra e, da un certo punto di vista, non molto funzionale. Negli altri due casi, invece, potremmo trovare un fondo di verità. Su entrambe le foto, infatti, vediamo 4 obiettivi disposti tutti nella parte alta dello schermo, raggruppati a due a due. Solo in questo caso, dunque, avremmo a che fare con un prodotto molto più simile a quelli già in commercio. Non è ancora chiaro, però, il motivo per cui Vivo stia pensando ad una soluzione del genere.

