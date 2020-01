Nelle ultime settimane abbiamo recensito diversi speaker Bluetooth, ma quello di cui andremo a parlare oggi differisce dagli altri per dimensioni e potenza. Infatti, mi riferisco al nuovo Tronsmart Element T6 Max da ben 60W! Non perdiamoci dunque in ulteriori chiacchiere e andiamo ad analizzarlo più nel dettaglio nella recensione completa.

Recensione Tronsmart Element T6 Max

Unboxing – Tronsmart Element T6 Max

All'interno della confezione di vendita troviamo la seguente dotazione:

Tronsmart Element T6 Max;

cavo per la ricarica USB – USB Type-C;

cavo AUX;

sacchettina per il trasporto dello speaker;

manuale delle istruzioni.

Design e costruzione

Il design di questo Tronsmart Element T6 Max mi piace molto, in quanto superiormente abbiamo una parte in alluminio, la quale è accompagnata da una sezione in tessuto e da un pannello di controllo in plastica lucida che, tuttavia, trattiene un po' di ditate.

Le dimensioni dello speaker sono generose, infatti parliamo di 140 x 140 x 193 millimetri per un peso di circa 2 kg. Quindi anche quest'ultimo si farà sentire e lo renderà uno dispositivo da appartamento e non da utilizzare in mobilità.

La costruzione comunque è ottima, in quanto si caratterizza per un'ottima solidità e assemblaggio dei vari componenti, senza dimenticare che abbiamo la certificazione IPX5. Superiormente troviamo un pannello soft touch che ci farà gestire il volume, play/pausa, l'assistente vocale ed il Bluetooth. Sul profilo inferiore invece è possibile notare il tasto di accensione, l'ingresso jack da 3.5mm e l'ingresso USB Type-C.

1 di 3

Specifiche tecniche

In seguito vi lascio alcune specifiche tecniche del Tronsmart Element T6 Max:

Bluetooth 5.0;

Uscita massima: 60W;

Distanza di trasmissione: 10 metri / 33 piedi (area aperta);

Intervallo di frequenza: 40Hz – 20KHz;

S/N: -65dB;

Batteria: 12.000 mAh;

Ingresso di ricarica: 5V/3A, 24V/0.65A;

Tempi di ricarica: circa 6 ore.

Funzionamento

Per accendere lo speaker basterà tenere premuto per 2 secondi il tasto in basso e connettere semplicemente il vostro smartphone al Tronsmart. In alternativa potrete connettere i due attraverso il chip NFC. Per il resto, vi illustro il funzionamento degli altri tasti:

Power: se premuto per circa 10 secondi ripristinerà lo speaker alle impostazioni di fabbrica;

Play/pausa: premerlo una volta per iniziare il normale utilizzo. Toccare una volta per la riproduzione;

Bluetooth: toccare una volta per avviare la modalità di accoppiamento. Toccare un'altra volta per disconnettere il Bluetooth. Tenere premuto per 3 secondi per avviare la modalità TWS.

Microfono: tenere premuto per 3 secondi per avviare l'assistente vocale. Toccare una volta per rispondere/terminare chiamate. Tenere premuto per 3 secondi per rifiutare le chiamate in arrivo;

Volume +: toccare una volta per alzare il volume. Tenere premuto per scegliere la traccia successiva;

Volume -: è valido quanto detto precedentemente.

Abbiamo accennato la modalità TWS, ma che cos'è veramente? Questa modalità ci consentirà di accoppiare due Tronsmart Element T6 Max per sfruttarne l'effetto stereo e per avere maggior potenza.

Qualità audio

Il Tronsmart Element T6 Max è un concentrato di potenza e tecnologia grazie ai suoi 4 tweeters, 1 woofer e 8 radiatori passivi che garantiscono una diffusione sonora a 360° gradi per via della loro disposizione interna. In tutto ciò, troviamo anche la tecnologia SoundPulse brevettata da Tronsmart, ovvero un algoritmo che grazie ad un chip personalizzato ci restituirà un maggior bilanciamento ed un audio più pulito e definito.

L'audio in uscita dallo speaker è molto potente, ma ho notato un bilanciamento che tende a privilegiare un po' più le frequenze basse rispetto a quelle alte, le quali a volte risultano essere anche leggermente ovattate. Avrei preferito un'equalizzazione migliore, sebbene bisogna dire il suono è corposo e piacevole nel complesso.

A volume massimo potrete tranquillamente organizzare delle feste in casa utilizzando solo questo speaker.

Autonomia

Sotto la scocca troviamo una batteria da ben 12000 mAh, o meglio 6 unità da 2000 mAh, che ci garantirà un'ottima autonomia. Infatti, con volume al 50% circa possiamo raggiungere fino alle 20 ore di riproduzione continua.

Calcolate che solitamente ho tenuto il volume al 30% perché altrimenti sarebbe stato troppo alto e con questo tipo di utilizzo sarà possibile sfruttarlo saltuariamente per settimane senza la necessità di caricarlo.

Per quanto riguarda questo aspetto, i tempi di ricarica sono piuttosto lunghi, infatti saranno necessarie circa 6-7 ore per arrivare dallo 0 al 100%.

Conclusioni – Tronsmart Element T6 Max

Il Tronsmart Element T6 Max è venduto sui vari store cinesi a circa 90 euro, una cifra che non risulta essere esagerata se pensiamo che altri speaker Bluetooth (meno potenti) dell'azienda si trovano a circa la metà del prezzo.

Nonostante avrei migliorato qualcosina nell'equalizzazione devo dire che sono completamente soddisfatto di questo speaker che combina design a buone prestazioni.