La luce da notte Xiaomi Night Light di seconda generazione è in sconto del 36%

Primo appuntamento della settimana con le offerte di Geekbuying. Come ogni martedì, lo store ci “delizia” con un prodotto di casa Xiaomi. Questa volta avrete la possibilità di acquistare la nuova Xiaomi Night Light di seconda generazione in forte sconto, con un taglio di prezzo del 36%. Vediamo più da vicino quali sono le peculiarità del prodotto offerto in sconto dallo store.

La luce notturna di Xiaomi è in sconto su Geekbuying grazie all'offerta lampo

La luce notturna di Xiaomi di seconda generazione potrà essere considerata un best buy per ogni ambiente grazie ad alcune peculiarità. La prima, come avrete intuito dalle immagini, è la possibilità di accendersi in prossimità di movimenti. Proprio grazie a questa sua particolare caratteristica potrà essere utile in armadi e posti privi di luce naturale oppure artificiale.

Inoltre, a differenza del primo modello, vanta una base magnetica che permette all'utilizzatore di portarla con se, a mo di “candela notturna” e riporla facilmente dopo l'utilizzo. Si tratta di un prodotto particolarmente completo per il suo genere e potrà essere vostra a circa 14€. Come potrete vedere dal link d'acquisto, inoltre, acquistando più pezzi potrete risparmiare sul totale della spesa: scegliendone 10 – infatti – pagherete 107€, e quindi meno di 10€ a pezzo.

Articolo Sponsorizzato.