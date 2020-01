CHUWI Hi10 X sarà presto in vendita: benchmark e specifiche del nuovo 2 in 1

Durante le feste di Natale, il produttore cinese ha anticipato il debutto del nuovo CHUWI Hi10 X, 2 in 1 con Windows già svelato tramite il sito ufficiale. Ed ora l'azienda ha confermato tutti i dettagli del terminale, anche se all'appello manca ancora qualcosina da sapere.

CHUWI Hi10 X porta con sé tutta una serie di miglioramenti: ecco cosa aspettarsi

Il 2 in 1 CHUWI Hi10 X sarà presto in vendita e la compagnia cinese promette prestazioni migliorate a tutto tondo, grazie alla presenza di un processore Intel Gemini Lake N4100 (soluzione a 14 nm fino a 2.4 GHz), accompagnato da 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), con una GPU UHD Graphics 600. Presente il supporto alla decodifica video in 4K, dettaglio che rende il dispositivo adatto a molteplici scenari.

Il nuovo tablet targato CHUWI monta un display IPS da 10.1 pollici con risoluzione Full HD e rapporto in 16:10. Immancabile il supporto alla HiPen, mentre il corpo del dispositivo è realizzato in metallo, per la massima resistenza (ed eleganza) e la massima portabilità, con uno spessore di soli 8.8 mm. Di seguito trovate alcuni benchmark effettuati con il dispositivo, a confronto con il precedente processore Atom Z8350.

1 di 4

Insomma, il CHUWI Hi10 X sembra decisamente interessante su carta. Resta da vedere uno dei dettagli più importanti, ovvero il prezzo di vendita. Al momento l'azienda cinese non ha ancora confermato una cifra, ma siamo certi che non manchi molto per saperne di più, dato che il terminale sarà in vendita presto, secondo quanto rivelato dal brand.

Articolo sponsorizzato.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.