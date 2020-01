Dopo il regalo di ringraziamento per gli utenti Closed Beta e l'ultimo aggiornamento stabile, l'azienda cinese ha dato il via al rilascio della nuova OxygenOS 9.0.10 dedicata a OnePlus 5 e OnePlus 5T, ex flagship della compagnia (ancora oggi apprezzatissimi dagli appassionati). Andiamo a dare un'occhiata al changelog dell'update, insieme ai link al download.

OnePlus 5 e Oneplus 5T: OxygenOS 9.0.10 | Changelog & Download

L'ultimo aggiornamento per OnePlus 5 e OnePlus 5T si presenta piuttosto scarno, presentandosi come un semplice upgrade minore. Presenti all'appello le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2019 – sempre gradite – ed una serie di miglioramenti per la stabilità del sistema, con vari bug fix. Questi non vengono riportati dal changelog, si tratta principalmente di correzioni di rito.

System

Updated Android security patch to 2019.12

Improved system stability and general bug fixes

Il nuovo update per i due ex top di gamma del brand cinese porta il firmware della OxygenOS 9.0.10. L'aggiornamento è in rilascio tramite OTA (distribuito in modo incrementale), ma se avete fretta in basso trovare i link al download, in modo da poter procedere con il flash manuale.

SCARICA OXYGENOS 9.0.10 PER OP5

SCARICA OXYGENOS 9.0.10 PER OP5T

Nel frattempo vi lasciamo con le ultime novità dedicate a OnePlus: l'annuncio della Ricarica Ottimizzata e – soprattutto – quello di Concept One, presentato nel corso del CES 2020.

Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati! E non perderti nessuna notizia e offerte in tempo reale seguendo il canale Telegram