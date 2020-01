Xiaomi lancia una nuova lampadina smart Mijia

La giornata di oggi non poteva concludersi con soltanto l'annuncio relativo al calendario smart con display e-ink. Xiaomi ha annunciato la MIJIA LED Bulb, una nuova lampadina smart dalle funzionalità semplici. Disponibile in crowdfunding sullo store Xiaomi, offre connettività Bluetooth Mesh, potendosi così interfacciare a dispositivi come smartphone, smart speaker e smart display.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi 10 anticiperà il Samsung Galaxy S20: ecco quando potrebbe uscire

La MIJIA LED Bulb è la nuova lampadina smart targata Xiaomi

Pur non essendo una lampadina RGB come quelle tanto apprezzate di Yeelight, questa MIJIA LED Bulb può essere controllata in maniera più fine del solito. Oltre a poterne controllare accensione e spegnimento, anche con comandi vocali e con orari pre-impostati, è possibile regolarne la temperature del bianco, con un range di 2700-6500K. La luminosità massima offerta arriva fino ad un picco massimo di 500 lumen.

La Xiaomi MIJIA LED Bulb è in vendita in crowdfunding al prezzo di 249 yuan, circa 32€, per un pacchetto da 10 lampadine, con spedizioni dal 19 febbraio. Questa offerta include anche un Redmi Small Love Speaker da 79 yuan a soltanto 17 yuan, circa 2€.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!Discuti con noi dell'articolo e dinei gruppi Telegram dedicati!