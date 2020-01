Cercate un notebook 2 in 1 affidabile ed elegante? Siete stati folgorati dal design di questo tipo di terminali, ma le cifre troppo alte vi spaventano? Allora provate BMAX Y13, il laptop sottile e leggero disponibile in sconto con Coupon sullo store Banggood!

BMAX Y13: il notebook 2 in 1 è in sconto con Coupon su Banggood

Il notebook 2 in 1 BMAX Y13 arriva con un corpo in metallo (del peso di 1.2 Kg e spessore di 14.7 mm) in grado di ruotare fino a 360°, per la massima versatilità in ogni occasione. Il terminale è dotato di un display touch da 13.3″ con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), cornici sottili (solo 5 mm di spessore) ed un rapporto screen-to-body dell'81.7%.

Sotto la scocca batte un cuore Intel, con il processore Gemini Lake N4100 di ottava generazione, con 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD, e grafica UHD Graphics 600. Il sistema operativo è Windows 10 e la tastiera presenta due livelli di retroilluminazione. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alla pagina del prodotto tramite il link in basso, dove trovate anche il Coupon da utilizzare al momento dell'acquisto.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

Non perdere alcuna notizia, offerta o recensione pubblicata sul nostro sito! Seguici sui social per rimanere sempre aggiornato in tempo reale grazie ai:

Canale Offerte , Canale News, Gruppo Telegram, Pagina Facebook, Canale YouTube e il Forum.