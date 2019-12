Vivo X30 Pro 5G: nuovi scatti mostrano lo zoom 60x

Da poco più di 10 giorni Vivo ha presentato i suoi nuovi smartphone di punta. Sono arrivati sul mercato, infatti, Vivo X30 e Vivo X30 Pro 5G. Questi device hanno letteralmente catturato l'attenzione del pubblico a causa delle loro caratteristiche tecniche. A bordo, infatti, trovano spazio un SoC Exynos 980, accompagnato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Quello che ha maggiormente colpito, però, è il comparto fotografico. Vediamo, quindi, in dettaglio alcuni scatti della variante con 5G pubblicati nelle scorse ore in rete.

Vivo X30 Pro 5G mostra un ottimo zoom digitale

Se diamo un'occhiata alle foto mostrate in queste ore, notiamo una cura per i dettagli davvero eccezionale. Su Vivo X30 Pro 5G, infatti, trova spazio un comparto fotografico di tutto rispetto, dotato di una quad-camera da 64 mega-pixel con apertura f/1.8 e dotato anche di zoom digitale fino a 60x.

Nelle foto vediamo come il rumore fotografico sia praticamente assente anche quando si utilizza uno zoom spinto. Fino a 20x, infatti, è possibile apprezzare dettagli ancora molto vividi, senza particolari disturbi. Con il 60x, invece, la qualità cala leggermente ma, nonostante questo, in buone condizioni di luce si riescono ad ottenere comunque scatti degni di nota. Dando un'occhiata a questa immagine, infatti, troviamo che la scritta in basso è ancora abbastanza visibile ma, soprattutto, distinguibile.

