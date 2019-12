Amazfit GTR Lite ufficiale: AMOLED e ceramica a meno di 100€

Nel mentre attendiamo il lancio del Bip S e delle prime cuffie TWS al CES 2020, arriva Amazfit GTR Lite. Il nuovo modello di smartwatch si pone come variante “inferiore” del modello originario, ma con caratteristiche di rilievo. Arriva con una cassa assemblata in metallo e ceramica nell'unica colorazione Black ed un cinturino in silicone da 22 mm. La scocca integra un display AMOLED da 1.39″, con taglio circolare e diametro da 47 mm, risoluzione da 321 PPI (454 x 454 pixel), protezione Gorilla Glass 3 e funzionalità raise-to-wake.

Amazfit GTR Lite ufficiale: ecco tutto quello che devi sapere

Sul retro c'è invece un sensore per i battiti cardiaci per monitorare i parametri vitali dell'utente. La sensoristica comprende anche la possibilità di monitorare il sonno ed 8 modalità sport per tutti coloro che praticano attività fisica. Questo grazie anche alla certificazione 5 ATM ed una batteria da 410 mAh che permette un'autonomia di circa 24 giorni. Il resto delle specifiche comprende Bluetooth 5.0, 16 MB di RAM, 40 MB di storage e supporto ad Android ed iOS.

Se foste interessati, Amazfit GTR Lite è già disponibile all'acquisto con GearBest ad un prezzo di 99€.

